Lascia l'auto in sosta per partire e la ritrova gravemente danneggiata: è il secondo episodio in pochi giorni

Brutta sorpresa per un giovane che ha lasciato l'auto in sosta nei pressi della stazione ferroviaria per partire e che, al suo ritorno, l'ha trovata gravemente danneggiata sulla fiancata. L'appello è a chiunque abbia visto qualcosa perché possa risalire al responsabile dato che di biglietti non ne sono stati lasciati. Lo sgradevole episodio è avvenuto in via Aremogna con il mezzo lasciato regolarmente in sosta su uno stallo con le strisce bianche.

Purtroppo non il primo episodio segnalato alla nostra redazione. Giù domenica 28 aprile una coppia ha inviato foto e un appello a IlPescara per chiedere aiuto dopo aver ritrovato l'auto danneggiata in viale Gabriele d'Annunzio dove l'avevano lasciata regolarmente in sosta tra le 20.30 e le 23.

In via Aremogna il danneggiamento è avvenuto nei pressi del civico 10 dove l'auto era stata parcheggiata, spiega il ragazzo, intorno alle 5.15 si sabato 27 aprile per poter prendere il bus e partire per il fine settimana. Tornato intorno alle 22 di domenica ha trovato la fiancata sinistra dell'auto gravemente danneggiata. Si è rivolto sia ai carabinieri che all'assicurazione, spiega, ma al momento non ci sarebbero le condizioni per poter visionare le immagini riprese dalla videocamera presente sul posto, aggiunge. Per questo aiuto lo chiede alla cittadinanza: chiunque abbia visto qualcosa può chiamarlo al 327 0248815.

Due episodi diversi, ovviamente, ma che tradiscono un pessimo comportamento da parte di chi dopo aver fatto il danno preferisce allontanarsi lasciando il malcapitato a fare i conti, letteralmente ed emotivamente, con il danno subito.