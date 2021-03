Trovato alla guida della sua auto senza assicurazione minaccia i poliziotti e prende a calci la vettura: denunciato e multato

Durante un servizio di controllo effettuato dalla polizia di Pescara ieri sera 10 marzo, un uomo è stato trovato in via Tavo alla guida della sua auto sottoposta a fermo amministrativo per assenza di copertura assicurativa. Una volta fermato, gli agenti hanno verificato che la vettura, una Seat Ibiza, era ancora senza assicurazione.

Il conducente quindi ha reagito in maniera scomposta minacciando i poliziotti e prendendo a calci la fiancata della sua auto, danneggiandola. L'uomo è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, e sanzionato per violazione delle norme anti Covid. L'auto è stata affidata in custodia giudiziale a un deposito.