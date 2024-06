Le auto rubate in Abruzzo finivano nel Foggiano: scoperta centrale per il riciclaggio

Sedici dei veicoli rubati sono tornati in possesso dei legittimi proprietari con un bilancio complessivo di sei arresti in flagranza di reato per l'operazione condotta congiuntamente da polizia stradale e carabinieri nel Foggiano che ha portato alla scoperta di una vera e propria centrale per il riciclaggio di auto rubate, alcune delle quali anche in Abruzzo e Molise.

Come riporta FoggiaToday la centrale è stata scoperta tra le campagne di San Severo e San Paolo Civitate a seguito della segnalazione di un uomo cui l'auto era stata appena rubata. Gli uomini della polizia stradale di San Severo e i carabinieri di Torremaggiore hanno quindi individuato il sito in cui l'auto era stata portata trovando non solo quella, ma tante altre automobili risultate rubate anche in diverse località di Abruzzo e Molise.

Per i sei arrestati il gip (giudice per le indagini preliminare) ha disposto gli arresti domiciliari.