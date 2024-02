Abbandona in autostrada suv rubato a Montesilvano e fugge a piedi dopo inseguimento della polizia [VIDEO]

Ancora furti notturni di automobili nella zona di Pescara e Montesilvano.

L'ultimo episodio, che ci raccontano direttamente le vittime, due fratelli che vivono a Montesilvano Colle.

Il colpo è stato messo la notte scorsa proprio davanti all'abitazione dei due e nonostante la presenza di una videocamera di sorveglianza che ha ripreso tutta la manovra dei malviventi.

I due fratelli è il secondo furto che subiscono in due mesi, sempre sotto casa: prima una Range Rover Evoque e la notte scorsa un'Alfa Romeo Stelvio. Ritengono che per entrambi i furti si tratti degli stessi malviventi. Ma se il primo suv non è stato rintracciato, la Stelvio Quadrifoglio, è stato recuperato grazie al pronto intervento della polizia stradale allertata dal proprietario che dopo aver sentito i rumori si è affacciato al balcone e ha visto l'automobile allontanarsi con due persone a bordo. «Il colpo», racconta il proprietario, «è stato sventato grazie a un sistema di allarme con Gps montato sull’automobile e grazie alla prontezza del nucleo operativo della polizia stradale di Vasto sud che tempestivamente avvisato e in linea con uno di noi è stato in grado di fermare il mezzo in fuga all’altezza dell’area di servizio Trigno sull’A14 in direzione sud. Il mezzo è stato recuperato seppur con qualche danno dovuto alla collisione con l’auto della polizia stradale. I malviventi purtroppo sono riusciti a dileguarsi tra le campagne circostanti. Ringraziamo l’intervento delle forze dell’ordine a denunciamo pubblicamente il fatto sperando in un maggior controllo su un fenomeno che è ormai diventato troppo frequente».