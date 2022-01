Sorpreso su un'auto rubata nel 2017 e reimmatricolata all'estero, denunciato dalla polizia stradale

La polizia stradale del Distaccamento di Piano d'Orta ha deferito all'autorità giudiziaria un uomo di nazionalità bulgara sorpreso alla guida di un'automobile, una Bmw 530d, risultata oggetto di furto a Roma nel 2017 al termine dei controlli ieri, martedì 11 gennaio.

Il veicolo, che era stato reimmatricolato all'estero, stava percorrendo la strada statale 714 (la circonvallazione) quando è stato fermato dagli agenti che erano in servizio di vigilanza e controllo.

Dai controlli è emerso come la vettura fosse stata oggetto di furto a Roma nel 2017, prima dell’immatricolazione nello stato estero. Il conducente è stato deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione. Il veicolo è stato posto in sequestro per ulteriori accertamenti.