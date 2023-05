Lungo l'autostrada alla guida senza patente di una vettura rubata a Pescara, nei guai un uomo

Sarebbe stato sorpreso dalla polizia al volante di una vettura, una Fiat 500 poi risultata rubata a Pescara, lungo l'autostrada del Sole in provincia di Frosinone.

Per questo motivo, come riferisce FrosinoneToday, l'uomo ha rimediato una denuncia all'autorità giudiziaria per ricettazione.

Ma al conducente è stata contestata anche una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro poiché stava guidando sprovvisto di patente in quanto mai conseguita.

In base alla ricostruzione della vicenda, l'automobilista è stato individuato nella giornata di domenica 21 maggio dagli agenti della sottosezione polizia stradale di Cassino: mentre stavano percorrendo l’autostrada del Sole al chilometro 681, hanno notato dallo specchietto retrovisore una Fiat 500 che rallentava bruscamente la marcia accodandosi dietro alla pattuglia. Tale manovra non è passata inosservata ai poliziotti che hanno deciso di intimare l’alt al veicolo. L'uomo avrebbe immediatamente confessata di aver rubato l’auto nel centro abitato di Pescara.