Fermato a bordo di un'auto rubata, all'interno trovati arnesi da scasso: denunciato 44enne

Era a bordo di un'automobile quando, vista una pattuglia della squadra volante, ha cambiato direzione lasciando l'auto in una strada privata e tentando di allontanarsi a piedi. L'uomo, un 44enne già noto alle forze dell'ordine, era però stato già notato dagli agenti mentre a bordo del mezzo si aggirava nel quartiere Rancitelli.

Si tratta di un 44enne che, una volta fermato, si è mostrato molto nervoso facendo insospettire ancora di più i poliziotti che, a seguito di un'accurata perquisizione del mezzo, hanno trovato al suo interno diversi arnesi da scasso scoprendo poco dopo, fatte ulteriori verifiche, che l'automobile era stata rubata in provincia dell'Aquila una settimana fa. L'uomo è stato denunciato con l'accusa di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per ricettazione.

Il controllo rientra nell'attività di contrasto messa in campo dalla questura e in capo alla squadra volante guidata dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso proprio al fine di prevenire e contrastare i reati predatorio, i furti in appartamento in particolare.