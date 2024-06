Guida in stato di ebbrezza e urta contro due auto: incidente a Montesilvano

Un incidente si è verificato, sabato 22 giugno, intorno alle 17.30, a Montesilvano, su via Egitto, nei pressi del supermercato Todis. Una zona in cui residenti chiedono all’Amministrazione comunale di adottare misure di contenimento della velocità. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi. In base a una prima ricostruzione sulla dinamica dei fatti, ancora da accertare, sembrerebbe che il conducente di una delle tre auto coinvolte, una Bmw X6, abbia perso il controllo del mezzo impattando prima contro una Fiat 500 L e poi contro una Nissan Qashqai. Il conducente della 500 L, rimasto ferito, è stato estratto dall’abitacolo grazie ai vigili del fuoco intervenuti ed è stato poi trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Anche il conducente della Nissan è stato accompagnato in ospedale, ma pare che non abbia riportato ferite gravi.

Il Conducente della Bmw, in evidente stato di ebrezza, è stato sottoposto a controllo del tasso alcolemico ed è risultato positivo. Così gli è stata ritirata la patente e l’auto è stata posto sotto sequesto.