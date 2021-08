Auto in movimento si incendia, paura in via Gran Sasso [FOTO]

Nel giorno in cui Pescara sud veniva devastata dalle fiamme, i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nei pressi del ponte Flaiano per spegnere un rogo che ha riguardato una macchina, danneggiando pure una bici e un'altra vettura

Nel giorno in cui Pescara sud veniva devastata dalle fiamme, i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nei pressi del ponte Flaiano per spegnere un rogo che ha riguardato una macchina in movimento, danneggiando pure una bici e un'altra vettura (una Fiat 500 vecchio modello). Ieri, infatti, nel tardo pomeriggio una Citroen C2 si è incendiata mentre stava percorrendo via Gran Sasso. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un'autocombustione, complice evidentemente il gran caldo di quelle ore.

Sia la 500 sia la bicicletta erano parcheggiate davanti a un palazzo che, per precauzione, i vigili del fuoco hanno deciso di sgomberare. In seguito all’evacauzione dello stabile, una persona ha avuto una crisi d’ansia dovuta alla situazione ed è stata soccorsa da un equipaggio della Misericordia di Pescara.