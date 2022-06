Auto va improvvisamente a fuoco, paura in via Magellano [FOTO]

Nel pomeriggio di oggi, 30 giugno, una squadra dei vigili del fuoco di Pescara è intervenuta in via Magellano, a Porta Nuova, per il rogo improvviso di un'auto: la conducente, una volta accortasi del fumo che stava fuoriuscendo dal vano motore, ha prontamente abbandonato la vettura e ha chiamando la sala operativa del 115.

I pompieri, recatisi immediatamente sul posto, hanno spento l’incendio e hanno poi messo in sicurezza l'area. In ausilio ai vigili del fuoco è arrivata anche una pattuglia di agenti della polizia municipale di Pescara.