Paura sulla tangenziale tra Pescara e Montesilvano: auto si incendia, intervengono i vigili del fuoco

Paura oggi, nel primo pomeriggio, sulla tangenziale che collega Pescara a Montesilvano: un'utilitaria si è improvvisamente incendiata mentre era in marcia lungo la strada, più precisamente sulla carreggiata in direzione sud, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Pescara, come ci viene confermato direttamente dal Comando Provinciale.

Ancora da accertare le cause che hanno originato il rogo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo giusto in tempo, abbandonando l’auto in fiamme. Il fatto si è verificato, poco dopo le ore 14:30, all’altezza del distributore di benzina che precede l’uscita per Spoltore. Il veicolo è finito completamente carbonizzato, generando una colonna di fumo molto alta che era visibile fino allo svincolo di via Tirino.