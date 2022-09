Auto a fuoco, paura in via Dalla Chiesa [FOTO]

Incendio di un'auto, più precisamente un'Alfa Romeo, nel tardo pomeriggio di oggi (8 settembre) in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Pescara. Sul posto, per spegnere le fiamme (sprigionatesi dalla parte anteriore del mezzo) e mettere l'area in sicurezza, si è immediatamente recata una squadra dei vigili del fuoco, che nel giro di pochi minuti è riuscita a domare il rogo.

Tanto spavento, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Da ricostruire adesso con esattezza le ragioni che hanno determinato l'incendio della vettura.