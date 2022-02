Auto imbrattata con la vernice, ancora atti vandalici nel centro storico di Spoltore [FOTO]

Un'auto parcheggiata nel centro storico di Spoltore, e più precisamente in via Salita del Castello, è stata imbrattata l'altra notte con della vernice. Lo riporta Spoltore Notizie, spiegando che il danno ammonterebbe a circa duemila euro. Dunque proseguono gli atti vandalici nella zona, con una vera e propria ‘escalation’ di episodi contro cui i residenti protestano adesso in maniera sempre più veemente.

I cittadini, ormai stufi dell’inerzia nell’agire con provvedimenti che non si rivelano risolutori contro i delinquenti, chiedono maggiori garanzie e tutele, con l’installazione di un apposito sistema di sorveglianza. A tale proposito, in tanti si stanno attivando per raccogliere le firme e sollecitare le istituzioni affinché prevedano la presenza di telecamere fisse in punti strategici per monitorare gli ingressi e i movimenti nella Spoltore vecchia.

Purtroppo negli ultimi anni sono diventate numerose le denunce, fatte alle forze dell'ordine, per i vari gesti vili che vengono messi a segno nel centro storico di Spoltore, e molti sostengono che le cause potrebbero essere riconducibili anche alla mancanza di vita sociale in quel luogo, che da agorà cittadina si sta sempre più trasformando, tristemente, in un ‘dormitorio’ e basta. Urge pertanto intervenire al più presto per cercare di risolvere la situazione e porre la parola 'fine' a questo problema.