Auto prende fuoco a Pescara, paura vicino alla galleria di San Silvestro

Auto prende fuoco, paura vicino alla galleria di San Silvestro. Il fatto si è verificato durante la scorsa notte, poco prima dell'una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, e gli agenti della polizia stradale.

La galleria è stata chiusa per alcuni minuti in via precauzionale. In base a quanto emerso, il veicolo era in marcia quando all'improvviso si è incendiato, costringendo il conducente ad accostare e, ovviamente, a lasciare l'abitacolo.