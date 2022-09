Furgone prende fuoco a Città Sant'Angelo: sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura questa mattina 5 settembre a Città Sant'Angelo, lungo corso Vittorio Emanuele. Un furgone Fiat Doblò, per cause ancora da chiarire, è stato interessato da un principio d'incendio mentre era in marcia. Il proprietario ha notato del fumo e una piccola fiamma provenire dalla parte anteriore, vicino al motore. A quel punto è intervenuto con un estintore che aveva nel veicolo, considerando che la vettura è alimentata a benzina e metano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Montesilvano e dal comando provinciale di Pescara. Il rogo è stato domato e il mezzo è stato messo in sicurezza.