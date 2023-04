Inseguimento tra le strade di Penne, auto in fuga con 3 persone a bordo che poi si dileguano a piedi [FOTO]

Inseguimento nelle vie del centro abitato di Penne la notte scorsa con i carabinieri della locale Compagnia che hanno intercettato un'automobile di grossa cilindrata, una Mercedes E320.

I militari dell’aliquota radiomobile, insospettiti dalle circostanze di tempo e di luogo, si sono posti immediatamente all’inseguimento della vettura che, noncurante dell’alt imposto, si è data alla fuga per le strade cittadine, fino ad imboccare una strada interpoderale adiacente alla strada statale 81 in località Cortile, che ha costretto i tre malviventi a bordo ad abbandonare l’auto e a darsi alla fuga a piedi per le campagne circostanti.

All’interno dell’auto abbandonata sarebbero stati infatti uno zaino con all’interno molteplici arnesi da scasso, strumenti artigianali per l’apertura di porte e finestre, una smerigliatrice, tre radio ricetrasmittenti ed utensili modificati per la forzatura dei nottolini.

L’auto utilizzata dai malviventi e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per dare il primo impulso alle ulteriori indagini che sono state immediatamente promosse: l’obiettivo è quello di dare un nome ai tre uomini che stavano tentando di turbare la tranquillità della comunità pennese e che, grazie all’attenzione delle pattuglie sul territorio, sono stati neutralizzati durante la notte.