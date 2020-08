Automobilista finisce fuori strada in montagna, salvato dai vigili del fuoco di Penne. Il fatto si è verificato oggi pomeriggio in località Acquafredda di Montebello di Bertona, con la macchina che è uscita dal tracciato mentre stava percorrendo una strada dissestata.

Al volante della vettura c'era un ragazzo di Penne, che è uscito illeso dall'incidente. Lodevole l’intervento dei pompieri del capoluogo vestino, che hanno trovato la vettura in bilico (stava per precipitare in un dirupo), riuscendo a mettere tutto in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri forestali di Farindola.