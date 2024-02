Auto prende fuoco mentre è in movimento, paura in via della Bonifica [FOTO]

Ha preso improvvisamente fuoco mentre procedeva in direzione sud una Fiat Panda che stava percorrendo via della Bonifica. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10.30 destando certamente stupore tra chi stava transitando e paura in chi occupava il mezzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e la polizia locale che ha accertato come l'incendio non sia stato determinato da fattori esterni. Fortunatamente nessuno si è fatto male con la situazione riportata alla normalità nel giro di poco tempo.