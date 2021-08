Auto in fiamme nella notte, paura a città Sant'Angelo [FOTO]

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara e i carabinieri del radiomobile. Scattate le indagini per fare luce sulla vicenda

Alle ore 2,30 di questa notte i carabinieri del radiomobile sono intervenuti in via degli Ulivi, a Città Sant'Angelo, dove era stata segnalata un'auto in fiamme all'interno di un fondo agricolo adibito a vigneto.

Il veicolo, probabilmente una Mercedes Station Wagon, è stato completamente distrutto dal rogo, poi spento dai vigili del fuoco di Pescara. La carcassa della macchina è stata sottoposta a sequestro per le indagini di rito, con l'obiettivo di identificare il mezzo e fare luce sull'intera vicenda.