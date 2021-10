Subito gli agenti della polizia stradale di Chieti si sono recati sul posto, ma del mezzo non c'era traccia: molto probabilmente la macchina era già uscita

Ancora un'auto contromano sull'asse attrezzato. L'episodio, come riporta Chieti Today, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 2 ottobre, quando la polizia stradale di Chieti ha ricevuto una segnalazione rigurardante un'auto che procedeva in senso di marcia contrario all'altezza dell'uscita Piceno Aprutina-Università, in direzione Chieti Scalo.

Subito gli agenti si sono recati sul posto, ma del mezzo non c'era traccia: molto probabilmente la macchina, guidata da una donna con accanto un passeggero, era uscita all'altezza di Megalò. Fortunatamente non si sono verificati incidenti a differenza di quanto successo lo scorso 20 settembre, quando lungo lo stesso tratto stradale era deceduto un 72enne alla guida di una Fiat Punto vecchio modello.