L'agenzia Dogane vende all'asta per 10 mila euro un'auto confiscata

È stata conclusa lunedì 27 maggio una procedura che ha visto i funzionari dell’ufficio delle Dogane di Pescara impegnati in un’asta pubblica telematica.

L’asta, affidata all’istituto di vendite giudiziarie di Pescara, si è tenuta, attraverso tre incanti per circa tre mesi, e ha consentito la vendita di un’autovettura, confiscata dall’agenzia e custodita nella sede dell’ufficio delle Dogane di Pescara, con un incasso complessivo per l’erario di quasi 10mila euro, diritti doganali inclusi.

L’automobile, messa al bando in un unico lotto, è una Bmw 530D X drive.

«L’attività», si legge in una nota, «conferma l’impegno dell’agenzia nel contrasto all’evasione fiscale, al fine di difendere le imprese che operano attraverso principi di concorrenza leale e che contribuiscono a garantire lo sviluppo economico del Paese».