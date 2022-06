Compra un'auto con un assegno falso e la rivende il giorno dopo a una concessionaria, ma il mezzo non viene restituito alla proprietaria

Aveva deciso di vendere la sua automobile, una Mercedes, e per farlo aveva scelto di pubblicare un annuncio su alcune delle più accreditate piattaforme online di compravendita.

Il prezzo richiesto dal veicolo è pari a 24.300 euro.

Ma la proprietaria, una 37enne di Pescara, non si sarebbe mai aspettata quello che sarebbe successo di lì a poco.

Viene contattata da una persona che si dice interessata all'acquisto e decidono di incontrarsi nel parcheggio dell'Arca a Spoltore per far vedere e provare la vettura. Si accordano per una cifra pari a 24 mila euro, quasi quella richiesta, e mettono nero su bianco in un'agenzia dell'Aci. Per la cessione dell'auto, avvenuta il 2 marzo, riceve un assegno circolare che però si scopre essere falso. La 37enne così presenta immediatamente denuncia ai carabinieri che nel giro di poco tempo individuano colui che aveva pagato con l'assegno falso. L'uomo, nel frattempo, già il giorno dopo aveva rivenduto la Mercedes a una concessionaria di Foggia a un prezzo di 16 mila euro, decisamente inferiore ai 24 mila. Ma la beffa doveva ancora arrivare: la donna inizialmente viene nominata custode del veicolo sequestrato dalla pm Rosangela Di Stefano, ma in seguito il dissequestro deciso dal gip Nicola Colantonio stabilisce riconsegna dell'automobile alla concessionaria che l'aveva ricomprata il giorno dopo e che ha presentato richiesta. In sostanza la 37enne pescarese non solo si è vista prendere la sua auto in cambio di un assegno circolare falso, ma non è riuscita nemmeno, dopo 3 mesi, a riottenerla e poterla utilizzarla con la decisione di accogliere la richiesta di dissequestro presentata dalla concessionaria che già il giorno dopo aveva riacquistato la vettura. Concessionaria che, secondo la donna, vorrebbe rientrare in possesso della Mercedes nella giornata di domani, venerdì 3 giugno. La 37enne, in caso di opposizione alla riconsegna, rischierebbe una condanna da 3 mesi a un anno.