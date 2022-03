Tre automobili bruciate sotto casa a un cittadino di Montesilvano, il caso finisce a "Le Iene" [VIDEO]

Le Iene, il noto programma di Italia 1, ha dedicato un servizio a un cittadino di Montesilvano che si è visto bruciare tre automobili sotto casa sua.

A occuparsi del servizio, andato in onda nella puntata di ieri sera, mercoledì 9 marzo, è stato Luigi Pelazza.

Tutti e tre gli attentati incendari sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che il residente aveva installato.

Questo il lancio del servizio, come si legge sul sito de Le Iene: "Chi ha fatto incendiare per tre volte le auto di Luca a Montesilvano (Pescara)? Lui sospetta di un vicino di casa che si trova ora in carcere per altri motivi. Tutto sarebbe partito, secondo Luca, dopo l'installazione di alcune telecamere di sicurezza. Indaga Luigi Pelazza".

A questo link il servizio: https://www.iene.mediaset.it/video/chi-ha-incendiato-le-auto-di-luca_1124174.shtml