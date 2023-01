Un'automobile ha preso letteralmente fuoco in via della Pineta. Il fatto si è verificato intorno alle 13 con i vigili del fuoco arrivati subito sul posto per spegnere le fiamme. Il mezzo sembrebbe parcheggiato. In corso le verifiche per capire cosa abbia causato l'incendio.

Oltre ai vigili del fuoco sul posto è giunta anche la polizia municipale.