Sfreccia a 208 km/h lungo l'autostrada A24, patente sospesa e sanzione di quasi 3mila 500 euro

Lo scorso lunedì 7 agosto è stata registrata lungo l'autostrada A24 la velocità record di 208 Km/h rilevata con l'autovelox, come riferisce l'agenzia LaPresse.

All'automobilista responsabile di questa rischiosa condotta di guida verrà sospesa la patente sino a 12 mesi, decurtati 10 punti sul titolo di guida e sarà sanzionato sino a 3mila 382 euro.

Questa la più grave infrazione rilevata sull'autostrada Roma-L'Aquila negli ultimi 5 giorni di controllo della polizia stradale.

Grazie alle apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità che utilizzano il sistema autovelox, la polstrada dell'Aquila ha accertato, in poche ore, 54 infrazioni per superamento dei limiti di velocità previsti, comminando sanzioni sino a 2 mila 170 euro a ciascun trasgressore con ulteriore sospensione della patente di guida, da 1 a 3 mesi. Cento i punti alla patente decurtati ai trasgressori in meno di una settimana.