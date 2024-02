Due autisti di scuolabus positivi alla cocaina in Abruzzo: scattano la denuncia e il ritiro della patente

Sono risultati positivi alla cocaina due conducenti di scuolabus in servizio nella provincia di Teramo. È l'esito dei controlli eseguiti dalla squadra di polizia giudiziaria della sezione polizia stradale di Teramo sul fronte della sicurezza nei trasporti scolastici.

I controlli, come ricostruisce l'agenzia Ansa, hanno riguardato le dotazioni degli automezzi e le condizioni psicofisiche dei conducenti. E proprio in questo caso, gli agenti della stradale hanno accertato che i due autisti, in due diversi comuni, avevano assunto droga. A quel punto, sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti di secondo livello, che hanno confermato la positività alla cocaina.

Così, per entrambi, è scattato il ritiro della patente, oltre a una denuncia per guida in stato di alterazione causata dall'assunzione di stupefacenti.