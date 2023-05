Sicurezza, il vicequestore vicario Sorgonà: "Per l'estate rinforzi e più controlli sul litorale"

“Essendo Pescara una città a vocazione turistica arriveranno rinforzi per i mesi di giugno, luglio e agosto. Durante la stagione estiva aumentando il numero di presenze su tutto il litorale avremo bisogno di un numero di personale più elevato e potremo anche allargare i servizi in ambito più ambito rispetto a quello urbano”.

A dirlo il vicequestore vicario Pasquale Sorgonà a margine della conferenza stampa svoltasi in prefettura per illustrare i risultati dell'operazione interforze Alto Impatto del 25 maggio. La stagione è ormai alle porte e dalla questura arriva dunque la rassicurazione in merito alla presenza sul tutto il territorio per garantire sicurezza e prevenzione.