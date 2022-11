Avevano nel furgone attrezzi e materiali rubati da un vivaio di Cepagatti, denunciati in 3

Dovranno rispondere del reato di ricettazione tre uomini che sono stati denunciati dalla polizia stradale di Pescara dopo essere stati sottoposti a un controllo in via Raiale.

Gli agenti avrebbero infatti trovato, sul furgone sul quale viaggiavano, attrezzi e materiali risultati poi rubati da un vivaio di Cepagatti.

Gli agenti della polizia stradale hanno fermato il furgone sul quale viaggiavano nella tarda serata di martedì nel corso di un servizio di controllo.

Ma i poliziotti si sono insospettiti e hanno deciso di procedere a un ispezione del veicolo trovando attrezzi e materiali, tra cui anche una motozappa, un tagliaerba, un compressore, un decespugliatore, due trapani a batteria, un altro trapano elettrico dentro una custodia ma anche una valigetta di plastica contenente bulloni e viti, una levigatrice, uno zaino pieno di attrezzi vari e delle scarpe, una busta con dei componenti elettrici. Ma quando gli agenti hanno richiesto delucidazioni su quegli attrezzi e dove l’avessero presi, i tre, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine, non hanno saputo fornire risposte e per questa ragione si è presunto che fosse merce provento di furto. La conferma si è avuta poco dopo, grazie a una busta di plastica presente nel mezzo in cui era indicato il nome di un vivaio di Cepagatti. Dagli accertamenti è emerso che, tranne la motozappa, le attrezzature che erano sul mezzo, erano state rubate proprio in quell'attività il giorno prima, come confermato dal proprietario. Di conseguenza sono state sequestrate ed è scattate la denuncia per tutti e tre.