Attivista Lgbt di Pescara pestato a sangue: "Calci dappertutto, erano delle furie" [FOTO]

Attivista Lgbt di Pescara pestato a sangue. Antonio Parisi, originario della nostra città, vive da oltre 20 anni a Trieste ed è l'inventore della festa Jotassassina. Come riporta Trieste Prima, qualche sera fa l'uomo è stato aggredito a Repen di Monrupino insieme ad altri due suoi amici.

Le immagini che Parisi ha pubblicato sul suo account Facebook sono eloquenti: lo si vede con il volto tumefatto e con i vestiti intrisi di sangue. Gli aggressori si sarebbero dileguati prima dell'arrivo dei soccorsi, ma sono stati descritti come tre ragazzi giovani:

“Hanno iniziato a fare commenti su come ero vestito - ha raccontato Parisi - Sono abituato a questo tipo di provocazioni, sul momento ho lasciato perdere. Poi qualche ora dopo, in piazza, mi hanno preso a calci in tutto il corpo, ma miravano soprattutto alla testa”.

Sul fatto stanno adesso indagando i carabinieri. “Non mi sento bene - aggiunge Parisi - ho ancora dolori in tutto il corpo e vertigini, ho ricevuto troppi calci in testa e adesso andrò di nuovo in ospedale per un controllo. Ricordo che dei ragazzi ubriachi e molesti che non conoscevo hanno iniziato a provocarmi. Ho lasciato correre fino a quando il locale non ha chiuso e siamo andati a fare un giro per il paese”.

A quel punto, l'inizio dell'incubo: "In piazza si sono avvicinati a me e ai miei amici e, nel giro di pochi minuti, ci hanno picchiato furiosamente, senza darci il tempo di realizzare e reagire. È stata un'aggressione di una brutalità incredibile. Sono ancora sotto choc, mi fa male parlarne, ma è giusto che la gente sappia", conclude il pescarese.