Si spoglia in pieno giorno davanti alla vetrina di un negozio in centro a Pescara: denunciato

Un 27enne di nazionalità senegalese, residente nel Piacentino, è stato denunciato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. Domenica 8 agosto, infatti, verso le 12,20 si è posizionato all'esterno di un'attività commerciale del centro, in corso Umberto I.

Qui, si è abbassato i pantaloni mostrando le proprie parti intime, alla presenza di minori che si trovavano nell'attività commerciale con i genitori.