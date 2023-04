Era stato accusato dalla ex di maltrattamenti, assoluzione piena per mister over dei Belli d'Italia Gianni Liani

Le motivazioni si conosceranno il 4 luglio, ma per Gianni Liani è arrivata l'assoluzione piena in primo grado perché “il fatto non sussiste”. Mister over d'Italia era stato querelato nel 2019 dalla ex compagna e madre di suo figlio e chiamato a rispondere dei reati di maltrattamenti. A quattro anni dall'inizio della vicenda la sentenza del tribunale collegiale di Pescara presieduto dal giudice Maria Michela Di Fine che ha quindi assolto Liani per il primo reato decretando l'estinzione del secondo per “remissione della querela”.

A difendere Liani sin dal principio è stato l'avvocato Gianna Giannini che esprime soddisfazione per l'esito del procedimento. La querelante, spiega, “sosteneva che i maltrattamenti si erano consumati anche davanti al bambino, cosa che costituisce un'aggravante. La querela ha prodotto come effetto immediato la detenzione in carcere, ma il tribunale di sorveglianza ha disposto subito i domiciliari non avendo ritenuto credibile la persona offesa”.

Tre gli anni di carcere chiesti dalla procura, ma “come emerso dalle testimonianze e dai messaggi whatsapp audio e video tra i due trascritti da un perito – prosegue il legale – si è riusciti a dimostrare l'infondatezza delle accuse”. Alla base dell'accusa mossagli e della conseguente querela per la difesa dunque ci sarebbero state gelosia e risentimento nei confronti dell'uomo determinate dalla fine della relazione. La risposta si avrà una volta lette motivazioni, ma per il legale la speranza è che per il suo assistito “sia la fine di un incubo, ma staremo a vedere se la procura deciderà di fare appello – conclude Giannini -. La parte offesa ha comunque revocato la costituzione di parte civile per cui è fuori dal processo”.