Saluti romani alla tomba di Mussolini a Predappio: assolti (anche un pescarese) perché il fatto non sussiste

Un uomo della provincia di Pescara che era imputato insieme ad altre 4 persone nel processo sui saluti romani fatti a Predappio nel corso di una manifestazione di "nostalgici" del 2020 è stato assolto perché "il fatto non sussiste".

Dunque, come riporta ForliToday, alzare il braccio destro, con la mano tesa e l'occhio magari lucido di virile commozione, per omaggiare il duce a Predappio non va contro la legge Mancino.

Il tribunale di Forlì assolve infatti perché "il reato non sussiste" cinque giovani imputati, difesi da Francesco Minutillo, avvocato ormai esperto in materia dopo avere raccontato nel libro "Anche i fascisti hanno diritti. Settant'anni di processi al saluto romano" le diverse cause seguite e non.

Tuttavia la sentenza di oggi (giovedì 4 luglio), le cui motivazioni verranno rese pubbliche tra 40 giorni, ha un sapore speciale, «un significato del tutto particolare», spiega il legale, ex esponente di Fratelli d'Italia, uscito dal partito non condividendo «la deriva centrista e filomassonica di Giorgia Meloni». Per la «prima volta», infatti, viene «accertato e dichiarato il diritto di omaggiare Benito Mussolini a Predappio con il saluto romano e il rito del presente». I fatti contestati risalgono al 2020, ricorda Minutillo: come ogni 29 luglio, giorno della nascita di Benito Mussolini, un centinaio di manifestanti si ritrovano di fronte alla sua tomba al cimitero di San Cassiano. "In forma statica", vale a dire senza il corteo da Predappio date le disposizioni anticovid. Poi ecco il "momento di grande evocazione spirituale": il rito del presente con cui il compianto estinto viene chiamato a gran voce, gli astanti che rispondono presente facendo scattare il braccio per il saluto romano; la preghiera dell'ausiliaria, dell'ardito e il Padre nostro. Parte però il procedimento penale per cinque dei presenti identificati, provenienti da varie parti d'Italia, da Pescara, il Lazio, la Lombardia.

L'ipotesi accusatoria è appunto la violazione della legge Mancino, con il saluto romano accompagnato dalla parola presente "inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico", recita il capo d'accusa. Insomma, precisa Minutillo, "il saluto romano equiparato alla propaganda razzista". Invece, spiega il legale, per il Tribunale "il fatto non sussiste" e i comportamenti dei cinque "non possono essere inquadrati nella normativa Mancino", mentre la Scelba che concerne il rischio di ricostruzione del Partito fascista non è stata presa in considerazione, aggiunge Minutillo. Per cui, sottolinea senza giri di parole, "ora a Predappio si potrà tornare a commemorare degnamente l'anima di Sua Eccellenza senza dover ricorrere a surrogati imposti da una persecuzione giudiziaria che negli ultimi anni aveva raggiunto dei picchi veramente ingiustificabili". Se prima ogni Tribunale "faceva legge a sé, ora ci sono requisiti unitari", per cui "commemorare con il rito del presente, come da enciclopedia del fascismo, è un'azione tutelata dalla Costituzione" come libertà di manifestare la propria fede e religione, è il suo pensiero. L'auspicio e appello di Minutillo, "dopo questa lunga battaglia giudiziaria, è che se ne colgano appieno i frutti e che in futuro a Predappio i momenti commemorativi siano organizzati da persone ben più meritevoli di quelle che nell'aprile scorso avevano omesso financo ogni e qualsiasi accenno spirituale al raduno, eliminando totalmente il sacro rito del presente per sostituirlo con un comune minuto di silenzio

Non solo. Minutillo si aspetta che "da sindaco e Comune non ci siano più atteggiamenti o commenti di insofferenza nei confronti dei partecipanti alle commemorazioni: chi prega va rispettato, chiunque esso sia, soprattutto se non compie nulla di male, anzi". Dopo quella di Ravenna tre settimane fa, conclude l'avvocato, questa di Forlì è la "seconda sentenza consecutiva che assolve il saluto romano durante un rito commemorativo