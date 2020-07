Assalto a un portavalori sull'A14, autostrada bloccata: le uscite consigliate

Assalto a un portavalori sull'A14 oggi, 24 luglio, autostrada bloccata. Il fatto si è verificato all'altezza del km 602,7 poco prima delle ore 16. Per tale ragione è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa, in entrambe le direzioni.

Sul posto la polstrada, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Le uscite attualmente consigliate sono:

per gli utenti che da Pescara sono diretti verso Bari, uscire a Cerignola Est, proseguire lungo la viabilità ordinaria in direzione Bari e rientrare in A14 a Canosa; percorso inverso per chi da Bari è diretto verso Pescara

per gli utenti che da Pescara sono diretti verso Napoli, uscire a Cerignola Est, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A16 a Cerignola Ovest; percorso inverso per chi da Napoli è diretto verso Pescara

Al momento, come riferisce Autostrade per l'Italia, nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 2 di km di coda in direzione Pescara e 2 di km di coda in direzione Bari. Notizia in aggiornamento.