Assalto nella notte a Spoltore, in due fanno esplodere il postamat [FOTO]

Assalto nella notte a Spoltore, in due fanno esplodere il postamat. Il fatto si è verificato poco dopo le ore 3.20 davanti all'ufficio postale di via Fonzi. Poco prima, al sistema di sorveglianza Poste di Milano, erano pervenute segnalazioni di allarme, e così sul posto si è recato un addetto alla vigilanza.

L'uomo, una volta arrivato, ha udito un forte botto, notando nel contempo due persone che si dileguavano su un'Alfa Romeo Giulietta, risultata poi rubata a Montesilvano a una società privata, che si è accorta del furto solo dopo essere stata interpellata dai carabinieri.

E sono proprio i militari dell'Arma di Pescara che, insieme ai colleghi della stazione di Spoltore, stanno adesso indagando per cercare di fare luce sull'episodio, cercando il veicolo utilizzato per il colpo nonché i due malviventi che, da una prima ricognizione, avrebbero portato via poco denaro. Infatti, a seguito dell'esplosione dell'apparecchiatura, sono stati recuperati oltre 40mila euro in contanti, cosparsi sul manto stradale e in parte nell'atrio dell'ufficio perché, come da prassi in questi casi, molte banconote erano rimaste macchiate dall'inchiostro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il bancomat era stato caricato nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre e, in considerazione delle ore trascorse, sarebbero state effettuate alcune operazioni di prelievo, quindi solo successivamente si potrà indicare meglio l'importo trafugato dai ladri.