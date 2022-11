Fanno esplodere il bancomat e fuggono con 15mila euro: a dare l'allarme il proprietario dello stabile svegliato dal boato

Verso le tre di notte l'esplosione e poi via con un bottino da 15mila euro. E' quanto avvenuto questa notte al bancomat di Castiglione a Casauria (Pescara) della Bcc di Pratola Peligna (L'Aquila). A dare la notizia è l'agenzia Ansa. Secondo quanto riferito in piena notte una Fiat Stilo si sarebbe fermata nel piazzale antistante l'istituto di credito. Gli uomini a bordo del mezzo avrebbero quindi piazzato l'esplosivo con il metodo “a marmotta” facendo saltare in aria il bancomat. Presa la refurtiva si sono dileguati abbandonando poi l'auto a poche centinaia di metri di distanza.

A dare l'allarme è stato il proprietario dello stabile. “Ho sentito un forte boato che ha fatto tremare l'intero palazzo - ha raccontato ai Carabinieri - In un primo momento ho pensato all'esplosione di un'auto parcheggiata nel piazzale. Poi quando ho visto i pezzi del bancomat sparsi dappertutto ho capito”. Sul posto anche il direttore della Bcc Silvio Lancione che, insieme ai carabinieri della stazione di Torre de' Passeri (Pescara) e alla responsabile della filiale di Castiglione a Casauria stanno facendo la conta dei danni. L'esplosione, infatti, oltre a distruggere lo sportello del bancomat ha provocato ingenti danni all'ufficio: porte scardinate, controsoffitto caduto in parecchie stanze e calcinacci sparsi nell'atrio”.

Per la riattivazione dello sportello potrebbero volerci almeno i 10 o 15 giorni. Nel frattempo la direzione della Bcc ha annunciato che i clienti potranno continuare a servirsi della banca raggiungendo le vicine filiali di Bussi sul Tirino, Manoppello scalo e Popoli.