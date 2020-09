VIDEO | Gli artificieri intervengono su un ordigno rudimentale in viale Marconi

Gli artificieri intervengono su un ordigno rudimentale in viale Marconi, trovato questa mattina da una donna sul portone di un palazzo. Il plico conteneva un messaggio minatorio nei confronti di una magistrata (pubblico ministero) in servizio alla procura di Pescara.

L’edificio è stato evacuato e messo in sicurezza da polizia, vigili urbani e pompieri. Sul posto anche un’ambulanza e il dirigente della squadra mobile Dante Cosentino. Chiusi i negozi. In tutto sono cinque i pacchi bomba che oggi sono stati segnalati in altrettante zone della città.