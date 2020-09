VIDEO | Gli artificieri fanno brillare il pacco bomba in via Rieti

Gli artificieri fanno brillare il pacco bomba rinvenuto stamane in via Rieti nei pressi del distretto sanitario di base, che per precauzione è stato evacuato. È uno degli allarmi scattati oggi per alcuni pacchi sospetti dislocati in vari punti sensibili della città.

Poco dopo le ore 8 sono stati segnalati presunti ordigni in viale D'Annunzio (nei pressi del comando provinciale dei carabinieri), davanti al tribunale, in viale Marconi (nei pressi della camera di commercio) e in viale Regina Margherita, oltre appunto al distretto Asl di via Rieti.

Attivati subito i protocolli del caso, con l'arrivo sul posto di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, artificieri e sanitari del 118. Le zone sono state transennate e interdette al passaggio di auto e pedoni.