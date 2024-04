Bagaglio sospetto nell'aeroporto d'Abruzzo, intervengono gli artificieri [FOTO]

Bagaglio sospetto nell'area terminal dell'aeroporto d'Abruzzo dove sono intervenuti gli artificieri della polizia di Pescara.

Un bagaglio abbandonato in land side, senza etichetta ha fatto scattare l’allarme, intorno alle ore 11.

Immediato l’arrivo della polizia che ha provveduto a transennare l’area.

Una parte del terminal è stata evacuata per dare modo agli artificieri di eseguire le operazioni. Il bagaglio è stato sottoposto a una ispezione radiografica. L’esito non ha evidenziato alcuna criticità, per cui la valigia è stata aperta, verificando il contenuto all’interno. Concluso l’intervento, anche la porzione evacuata è stata riaperta al pubblico. L’intervento si è risolto in un tempo di 30 minuti.

«Il nostro ringraziamento va agli artificieri intervenuti tempestivamente che hanno subito messo in sicurezza il bagaglio abbandonato», commenta Alessandro D'Alonzo, vicepresidente della Saga, «l’operazione ha messo in luce la fluidità con cui tutti gli operatori aeroportuali hanno agito, ciascuno per le proprie competenze, per risolvere rapidamente l’emergenza riscontrata, soprattutto senza generare panico tra i tanti passeggeri che erano impegnati nelle operazioni di controllo per accedere nell’Air side e imbarcarsi per partire per Cracovia e Memmingen».