Mise a segno un furto aggravato a Montesilvano, arrestato a Cerignola

Aveva messo a segno un furto aggravato in concorso a Montesilvano nel 2013 ed è stato tratto in arresto dalla polizia a Cerignola.

Come riferisce FoggiaToday, a essere arrestato è A.P., 48 anni, cerignolano già noto alle forze dell'ordine.

Gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione visto che il 48enne deve scontare la pena di 2 anni di reclusione.