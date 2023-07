Si avvicina all'ex compagna nonostante il divieto imposto dal giudice, arrestato

Avrebbe violato il provvedimento del giudice che aveva imposto il divieto di avvicinamento alla vittima ovvero la sua ex compagna.

Per questa ragione un uomo di 39 anni di Civitaquana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Cepagatti la scorsa notte.

Il tribunale di Pescara, dopo le indagini condotte proprio dall’Arma di Cepagatti, aveva applicato all’arrestato di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla persona fisica della ex compagna e di mantenere una distanza di almeno 2 km dalla dimora della donna.

Incurante dell’applicazione della misura del giudice l’arrestato sarebbe stato sorpreso nei pressi di un bar di Cepagatti, luogo di residenza della donna. Dopo le previste formalità l’arrestato è stato accompagnato nella propria abitazione a Civitaquana in regime degli arresti domiciliari in attesa della direttissima fissata per la mattinata odierna.