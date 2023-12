Non accetta la fine della relazione e perseguita la ex, arrestato per stalking

Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara nella tarda mattinata di venerdì 8 dicembre.

L’uomo che non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione con una donna di origine rumena e al quale era stata anche tolta la potestà genitoriale dell’unico figlio minore nato appunto dalla relazione con la donna.

Già alla fine del mese di novembre 2023 i militari dell’Arma erano intervenuti nell’abitazione della donna dove l’uomo qualche istante prima dell’arrivo dei militari si era allontanato ma dopo che l'avrebbe minacciata dicendole di avere all’interno dell’autovettura un grosso coltello.

In più occasioni la donna avrebbe subìto insistenti telefonate, durante il giorno e anche di notte, oltre ad aver notato l’uomo appostarsi sotto la sua abitazione, ingenerando un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità personale, costringendola altresì a cambiare le sue abitudini di vita per sottrarsi ai comportamenti intimidatori e persecutori dell’uomo. "La vicenda", evidenziano dal Comando provinciale dei carabinieri, "denota ancora una volta l’importanza e la necessità di trovare la forza di opporsi alle varie forme di violenza e abusi domestici, poiché solo infrangendo il muro del silenzio e informando le istituzioni sarà possibile intervenire in tempo prima che determinate situazioni, a volte apparentemente innocue, possano degenerare in irreparabili atti di aggressività fisica e psicologica".

Nel giorno dell’Immacolata, i militari lo hanno fermato e arrestato sottoponendolo agli arresti domiciliari nella propria abitazione proprio in virtù del reato di stalking.