Era ai domiciliari per una rapina ma non li rispetta, arrestato uomo di Moscufo

I carabinieri della Stazione di Loreto Aprutino hanno tratto in arresto un uomo di Moscufo che era agli arresti domiciliari per una rapina commessa nel 2021.

I militari dell'Arma hanno eseguito un provvedimento emesso dall’ufficio del Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Pescara.

Il provvedimento scaturisce delle accertate trasgressioni alle prescrizioni poste in essere dal soggetto.