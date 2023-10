Trovato in un locale di Cepagatti nonostante fosse ai domiciliari, arrestato

Un uomo di 48 anni è stato tratto in arresto per evasione dai carabinieri della Stazione di Cepagatti.

Nella tarda serata di giovedì 19 ottobre, il 48enne sarebbe stato trovato all'interno di un locale benché fosse sottoposto alla detenzione domiciliare.

L'uomo era nel locale senza alcuna autorizzazione della autorità giudiziaria, al di fuori degli orari allo stesso consentiti.

L’arrestato, dopo le previste formalità è stato accompagnato nella propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa di direttissima che si è svolta nella mattinata di oggi. L’arrestato, dopo la convalida, è ritornato nella propria abitazione in detenzione domiciliare.