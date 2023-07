Era a passeggio in via Tiburtina Valeria nonostante fosse ai domiciliari, arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di evasioni dai domiciliari nella tarda serata di martedì 4 luglio.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, gli agenti della squadra volante hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi di via Tiburtina Valeria.

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al suo controllo ma alla vista dell’auto di servizio il 30enne, di origini straniere, ha mostrato segni di nervosismo.

Per questo motivo, i poliziotti lo hanno accompagnato in questura per approfondire gli accertamenti, dove è stato sottoposto a foto segnalamento. L’identificazione avrebbe permesso di accertare che il giovane, residente nel Chietino, era stato sottoposto agli arresti domiciliari in tale provincia. Lo straniero, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto.