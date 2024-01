Sorpreso in strada con la droga, in casa ne nasconde quasi 3 chili e mezzo: arrestato

Un pescarese di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia nella zona ovest di Pescara nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti disposti dal questore Liguori.

A eseguire l'arresto sono stati gli agenti della squadra mobile.

I poliziotti hanno proceduto al controllo dell’uomo mentre transitava a piedi in strada.

Quest’ultimo avrebbe immediatamente consegnato 2,7 grammi di hashish agli operatori i quali, insospettiti dai precedenti del 31enne, hanno deciso di procedere alla perquisizione della sua abitazione. Nella dimora, all’interno di uno scatolone per alimenti di grosse dimensioni, sarebbero stati rinvenuti e sequestrati 10 involucri contenti hashish per un totale di 516 grammi, 54 buste sottovuoto di diverse grandezza contenenti marijuana per un totale di 2.857 grammi, oltreché materiale utile per la parcellizzazione e il confezionamento dello stupefacente, quali bilancini elettronici di precisione e una macchina per il sottovuoto corredata da sacchetti in nylon. Inoltre, sarebbe stata rinvenuta anche la somma di 2.710 euro in banconote di vario taglio, di cui l’arrestato non è stato in grado di giustificare la provenienza e pertanto sequestrata in quanto verosimilente ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per questi motivi, il 31enne è stato tratto in arresto e accompagnato in carcere.