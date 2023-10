Ha la droga da spacciare nascosta negli slip, giovane scoperto e arrestato

La polizia ha tratto in arresto un giovane di 28 anni originario del Marocco e senza fissa dimora, dopo un controllo eseguito mentre si stava intrattenendo con altre 5 persone di diversa nazionalità.

Il 28enne, dopo la perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di 28,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosta dentro agli slip e destinata allo spaccio.

Per questa ragione l’uomo è stato arrestato e, nel corso del medesimo controllo, gli agenti hanno proceduto alla contestazione di illecito amministrativo nei confronti di due dei giovani identificati insieme a lui perché uno, di nazionalità albanese, sarebbe stato trovato in possesso per uso personale di 0,37 grammi di hashish e l’altro sarebbe stato sorpreso a fumare la medesima sostanza ricevuta per l’appunto dall’arrestato.

Altri due persone, un giovane di 25 anni, originario del Marocco e una donna di 44 anni, residente a Chieti, sono state segnalate amministrativamente perché trovate in possesso di droga per uso personale, rispettivamente di 0,9 grammi di marijuana e 2,72 grammi di hashish. Questi controlli rientrano nelle attività disposte dal questore Luigi Liguori con mirati servizi straordinari di controllo del territorio per un maggior impatto operativo, al fine di prevenire e contrastare i reati contro la persona, di natura predatoria, la ricettazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nei quartieri Rancitelli e Fontanelle, con particolare attenzione per via Lago di Capestrano e via Caduti per Servizio. Nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre il dispositivo composto da operatori della polizia della questura e del reparto prevenzione crimine Abruzzo e con il concorso di una unità cinofila antidroga della guardia di finanza, è stato dispiegato nelle aree dei citati quartieri più interessati ai fenomeni di criminalità diffusa, soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio complessivamente sono state identificate 118 persone, di cui 42 già note alle forze dell'ordine; controllati 67 veicoli; effettuati 6 posti di controllo ed effettuato il controllo agli avventori di un bar del quartiere Rancitelli.