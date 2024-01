Picchia la compagna mentre sono in auto, i passanti l'aiutano a scendere e chiamano la polizia: arrestato

Una donna, di 46 anni, nella serata di giovedì 25 gennaio, sarebbe stata aggredita e malmenata in automobile nei pressi di viale d’Annunzio nella zona di Porta Nuova.

Ma quanto stava accadendo non è passato inosservato ad alcuni che hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto è giunta così la polizia e, poco dopo, gli agenti della squadra volante hanno arrestato un uomo di 52 anni, con l’accusa di maltrattamenti verso familiari o conviventi.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno appreso dai presenti che, poco prima, la loro attenzione era stata attirata dalle urla provenienti da un'auto in sosta, dalla quale una donna stava chiedendo aiuto. I passanti hanno aiutato la donna a scendere dalla vettura, malgrado venisse trattenuta dal conducente, e hanno contattato il 113, mentre l’aggressore si è allontanato in auto. Poco dopo, però, il 52enne sarebbe tornato sul posto in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol, ma questa volta sul posto erano presenti le pattuglie delle volanti che stavano raccogliendo le testimonianze, l’uomo, ulteriormente alterato, avrebbe tentato di aggredire nuovamente la donna motivo per cui è stato bloccato. A seguito dell’attività svolta, sarebbe emerso che la donna, in altre occasioni, era stata vittima del comportamento violento del 52enne con il quale convive da circa due anni. Negli ultimi tempi, infatti, l’aggressività dell’uomo era aumentata e, ieri sera, per futili motivi, l’uomo si è messo a litigare con la donna mentre erano in auto.

Il litigio molto probabilmente è scaturito anche a causa del suo stato di alterazione, per questo lei ha chiesto di scendere dall'auto. Per tutta risposta il 52enne, dopo aver interrotto la marcia del veicolo all'altezza di via Conte di Ruvo, avrebbe aggredito violentemente la donna, colpendola sul volto. La vittima ha iniziato a urlare e la situazione ha attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno aiutato la donna a scendere dall’auto ed hanno segnalato quanto avvenuto al 113. Il 52enne ha così smesso di picchiare la donna e si è allontanato, per poi tornare poco dopo. Portato in Questura, l’uomo è stato quindi arrestato e dopo le formalità di rito è accompagnato nella casa circondariale.