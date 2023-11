Si avvicina all'ex compagna violando il divieto, arrestato

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cepagatti per aver violato il provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Il fatto è accaduto la mattina di mercoledì 29 novembre intorno alle ore 11 quando i militari della Stazione di Cepagatti, nel corso di regolare servizio perlustrativo, hanno intercettato l’uomo nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna e per il quale il giudice aveva proibito di avvicinarsi alla persona offesa e di mantenere una distanza di almeno 2 chilometri.