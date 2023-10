Provoca danni nell'atrio della stazione, minaccia il personale e dà calci e pugni ai poliziotti, arrestato

Gli agenti della Polfer (polizia ferroviaria) di Pescara hanno proceduto all’arresto di un cittadino della Costa d’Avorio per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In base alla ricostruzione d quanto accaduto, dentro all’atrio biglietteria della stazione, l'uomo in forte stato di agitazione avrebbe danneggiato alcune suppellettili mobili del punto informazioni delle Fs (Ferrovie dello Stato), minacciando il personale in servizio.

Alla vista degli agenti sarebbe andato ancor più in escandescenze provando a eludere il controllo e colpendo i poliziotti con pugni e calci. È stato bloccato e arrestato anche grazie all’intervento del personale della volante giunta in ausilio.

Inoltre, nel bilancio dell'attività svolta dalla Polfer, viene segnalato come a Pescara, in occasione della manifestazione denominata “Family Day”, che si è tenuta lo scorso 29 settembre, sono stati allestiti gazebo espositori con funzioni di rappresentanza, accoglienza e informazione.