Si aprono le porte del carcere per uno dei ladri intercettati a Città Sant'Angelo dai carabinieri dopo un furto in casa ad Atri

Un uomo di 42 anni di nazionalità italiana residente a Collecorvino è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione nella mattinata di mercoledì 31 maggio.

Il 42enne era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova.

Ma nella giornata del 25 maggio scorso, si sarebbe reso responsabile del reato di rapina impropria in concorso con altri due soggetti per un furto perpetrato in una casa di Atri.

Allo scopo di guadagnare la fuga, avrebbero anche aggredito con delle spinte il proprietario di casa che li aveva colti sul fatto. Successivamente, a seguito delle ricerche diramate tempestivamente dalla centrale operativa di Pescara, i tre malviventi erano stati intercettati lungo la Nazionale Adriatica a Città Sant’angelo e tratti in arresto nella quasi flagranza di reato dai militari dell’aliquota radiomobile del Nor di Montesilvano e in sede di udienza, il Gip nel convalidare l’arresto, aveva disposto per il terzetto la misura cautelare degli arresti domiciliari da scontare nelle rispettive abitazioni. Proprio per tali fatti, i carabinieri della Stazione di Collecorvino hanno provveduto a documentare e successivamente riferire quanto accaduto alla competente autorità giudiziaria, in quanto uno dei tre ladri, era già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova in quel Comune, scaturita da altro procedimento penale. Sulla base degli elementi descritti dai militari, il tribunale di sorveglianza di Pescara ha emesso un provvedimento di sospensione provvisoria di tale misura, sostituendola con quella più afflittiva della detenzione carceraria. Una volta localizzato e raggiunto nella propria casa, il 42enne è stato tratto in arresto dai militari e al termine delle formalità di rito, perfezionate nel Comando Arma di Collecorvino, è stato accompagnato nel carcere di San Donato.